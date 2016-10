Und sie werden doch alle erwischt

So, seit gestern ist es soweit, in ganz Österreich gibt es kein "normales" Fernsehen mehr.

So auch in Wien. Das TV-Signal wurde einfach abgedreht, wer weitergucken möchte, soll sich gefälligst eine Simpli-Tv-Box mit Antenne kaufen und so verschlüsselte Sender empfangen können.

Vorteil angeblich das man eine bessere Qualität bei der Übertragung hat, mehr HD-Sender, ja was weiss ich alles. Empfangscheck wird vorher gemacht, wenn er ok ist, dann sollte es grundsätzlich passen.

Empfangsgarantie gibt es natürlich keine und wer Probleme hat beim Empfang, soll gefälligst einen Kommunikationselektroniker holen. Steht so im Web-Gedruckten.

Ich glaube 7 kostenlose Sender wenn man sich nur registrieren lässt. Und bis zu 40 Sender wenn man ein Abo um 10€ pro Monat abschließt.

Ich wollte für meine Mutter so eine Box kaufen. Doch was sehe ich?

Die Registrierung nimmt ein ORF-Mensch vor! ( ORF = Österreichischer Rundfunk)

Das bedeutet für mich, wer nicht registriert werden möchte, der sitzt vorm dunklen Bildschirm.

Siehst du ein Bild, bist du registriert..haha...weil Simpli-Tv nichts anderes ist als eine ausgelagerte Tochter vom Orf ist. Und so erwischen sie auch die letzten Schwarzseher.

Freut euch Deutschen nicht zu früh, denn ab 2016 gehts auch bei auch los.

Der Aufschrei bei uns ist kaum zu hören, das man das Tv-Signal einfach so abgedreht hat.

Mit den Österreichern, ein knieendes Volk, ist halt leichtes Spiel zu machen, zeigt sich immer wieder.