Suche neuen Sat Receiver für Heimkino

Serrrrvus Leute,

ich bin momentan gerade dabei etwas an einem Heimkino herumzubasteln. Ich habe nun kein Profi-Equipment am Start und benötige auch keines. Aber ein vernünftiges Bild sowie ein guter Ton sollten natürlich schon gegeben sein. Leider stresst mein Satelliten Receiver zurzeit etwas rum. Deshalb wollte ich fragen, welche Sat Receiver ihr empfehlen könnt? Was haltet ihr von den Modellen auf dieser Seite? Von den Preisvorstellungen wäre das auf jeden Fall in dem Bereich, wo ich mir das Vorstelle.