PS3 langsamer als PC?

Hallo Leute,

aus Neugier und weil sie ziemlich günstig war, habe ich mir eine PS3 zugelegt.

Festplatte gelöscht, neu formatiert und neuen Nutzer angelegt.

Controler aufgeladen und Oblivion (TES IV) installiert

(Hoffe ich, Installation ging ziemlich schnell, habe das Gefühl, wird von DVD geladen).

Das Gameplay...enttäuschend. Selbst die Ratten in den Abwasserkanälen fressen mich auf,

bevor die PS3 (oder das Game) auf meine Eingaben am Gamepad reagiert.

Kein Vergleich mit TES IV oder TES V auf meinem Desktop Rechner. Ist es möglich, dass die Übertragungsgeschwindigkeit der Aktionen am Pad (trotz USB Kabel) aus irgendwelchen Gründen technisch bedingt langsamer ist als auf dem Rechner (trotz Kabelloser Maus und Tastatur)?