Was ist für die Bootdauer, Programmstarts und Lags verantwortlich?

Seit es SSDs gibt, haben sich ja einige Dinge schon mal klar verbessert. Auch die im Titel genannten "Probleme". Allerdings scheint es da irgendwie eine Barriere zu geben, die nur sehr sehr langsam fallen wird. Das Booten dauert seit Windows 8 auch mit SSD immer noch einige Sekunden (ein Neustart natürlich noch etwas länger) und auch der Start von Photoshop oder anderer Software mehrere Sekunden. Ebenso gibt es immer mal wieder System-Lags, welche mehr oder weniger unerklärlich sind. Manchmal sind das sicherlich Software-Bugs oder wenn's ums Internet geht eher der Switch, das Modem oder ähnliches oder sogar die Webseite selbst.

Nun würde mich interessieren, ob man den "Übeltäter" benennen kann, weshalb z.B. bei unseren hochgezüchteten Maschinen heutzutage ein Photoshop immer noch mehrere Sekunden benötigt oder auch Windows 10 nicht einfach schwuppdiwupp da ist (2-3 Sekunden wären ja okay und denen nähern wir uns auch langsam an). Liegt es einfach an der Hardware (Initialisierungsdauer?, wenn ja, warum und kann man was dagegen tun in Zukunft?) oder doch an der Software (schlecht programmiert)? Mir ist klar, dass es bei den von mir angesprochenen Tasks vor allem darum geht, sehr viele kleine Dateien zu lesen (festplattenseitig). Deshalb auch noch die zusätzliche Frage: Warum ist es gerade der Zugriff auf mehrere kleine Dateien, wo man immer noch eher magere Geschwindigkeitsfortschritte erzielt im Gegensatz zu den sequenziellen Datenübertragungsraten, die ja auf einem Niveau sind, das ein durchschnittlicher Anwender eher (noch)nicht unbedingt benötigt.

