PC Gehäuse - Alternative für XPredator

Moin allerseits,



ich bin dabei, einen neuen PC zusammenzustellen. Bei der Hardware Recherche bin ich beim "Aerocool XPredator" hängen geblieben. Gerne würde ich, wie bei meinem aktuellen PC das "Nox Hummer 3.0" Gehäuse verwenden, finde aber keine Quellen, die es noch anbieten. Meine aktueller PC läuft stabil und deshalb möchte ich an diesem PC nicht herumbasteln (altes Gehäuse für den neuen PC nehmen).



Das XPredator kommt den Spezifikationen des Hummer 3.0 noch am nächsten.



https://geizhals.de/aerocool-xpredator-black-edition-mit-sichtfenster-en56410-a585214.html



Gibt es andere Tower - Gehäuse, die ich übersehen habe und die in Frage kommen?



Wichtig sind mir:



- viel Platz (deshalb Tower)

- ein großer Lüfter an der Vorderseite (mind. 200mm)

- mind. 140mm Lüfter an der Ober - und Rückseite

- vier (4!) (mind. 140mm) Lüfter im Seitenteil



(mit "Lüfter" meine ich entweder vorinstalliert, oder die Option, diese einzubauen)



Manch ein Bastler würde jetzt vorschlagen, die Löcher für Die Lüfter selbst in ein x - beliebiges Gehäuse zu schneiden. Bei diesem PC möchte ich allerdings nicht "basteln".



Wenn jemand das Nox Hummer 3.0 Gehäuse (Farbe ist egal!) zum Kauf angeboten im Netz findet, BITTE MELDEN!



http://www.mindfactory.de/product_info.php/nox-Hummer-USB-3-0-Big-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_758246.html



Danke für Tipps & Hinweise



Grüsse

HELLAWAITS





