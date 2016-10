„Wozu eigentlich lokale Formatierungen?“

Schon wieder ich... ;-)

Da ich mich grad wieder mal mit Formatierungen auseinandersetze und die "Profis" oder jene, die es "richtig machen" ja immer mit Formatvorlagen arbeiten, frage ich mich, wozu es dann überhaupt die "lokalen" Formatierungen, also jene Möglichkeiten unter dem Register "Start" überhaupt gibt? Auch z.B. für Hervorhebungen (sprich: Kursivdruck) gibt es bereits eine Vorlage. Also wozu soll ich noch Text einzeln ohne Formatvorlage formatieren?

Oder könnte man sagen: Wenn man schnell ein Dokument erstellt, das sich z. B. nur über eine oder zwei Seiten erstreckt und es sich dabei um nichts Wichtiges und komplex Formatiertes handeln wird, man das mit den Formatvorlagen auch sein lassen kann? Dann wären auch solche Formatfehler wie mehrfach Enter für mehr Abstand zu verzeihen? Schlussendlich ist es ja so, dass es bei kurzen Dokumente mit Formatvorlagen doch länger dauert. Auch das Vergrössern eines Abstandes vor / nach geht länger als 2x Enter etc. Als Anwender, der einfach mal ein kleines Brieflein im Privatleben schreibt oder als Lehrer, der schnell ein Arbeitsblatt erstellen will, müssten dann die lokalen Formatierungen eigentlich schneller und praktikabler sein, nicht?

Ich stelle mir die Frage, weil ich gerade Kinder im Alter von ca. 11 Jahren in Word einführe. Ich lege Wert darauf, dass sie die Formatvorlagen kennenlernen. Trotzdem frage ich mich, ob es für das, was die Kids in dem Alter mit Word überhaupt machen, wirklich Sinn macht, hier schon zu tief hineinzutauchen und lokale Formatierungen zu verteufeln. Hingegen werden sie schon in absehbarer Zeit Bewerbungen schreiben und in mehreren Jahren kleinere bis grössere Arbeiten für Schule oder Studium verfassen.

Was denkt ihr dazu?

Gruss und Dank

Thomas