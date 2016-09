Microsoft Office Home and Busines 2013 Design+Download

Hallo Ihr Spezialisten!

Ich habe mir (als Downloadvariante) das Microsoft Office Home and Busines 2013 bei Ebay gekauft.

Über WWW.OFFICE/MYACCOUNT habe ich die Software unter Windows 10 installiert

(nach Eingabe der Seriennummer konnte ich eine ca. 1,5MB Setupdatei downloaden und nach dem Start dieser

Datei begann die Installation!)

Leider hat man keinen Einfluss was... und wo die Software installiert wird.

Ich suche nach einer Möglichkeit die Vollversion (.IMG) aus dem Netz runterzuladen, um diese auf CD zu brennen und im Notfall diese wieder (schnell und einfach) installieren zu können. Ich finde weder bei Microsoft noch sonstwo einen Downloadlink.

Kann mir jemand helfen? Aber keine Demoversion, den ich habe ja einen gekauften Key für die Software!

Dei zweite Frage ist : im normalen Design des Office 2013 kann ich nur weiß-hellgrau oder dunkelgrau einstellen. Ich möchte aber wie die Vorgängerversion(2010) das Aussehen farblicher gestalten können.

Was kann und muss ich tun, um die Einstellung des Designs farblich ändern zu können? Hat jemand dieses Problem geklärt und kann helfen? Besten Dank sage ich schon!



Es grüßt Euch



