„wlan für toshiba satellite 2430, ist das möglich ?“

Your processor needs to support PAE in order to run Xubuntu

ab Ubuntu 12.04 gelten weitere Einschränkungen. Betroffen sind insbesondere Notebook-Prozessoren ohne PAE wie beispielsweise der Pentium M.

ab Ubuntu 12.10 werden CPUs ohne PAE grundsätzlich nicht mehr unterstützt! Dies betrifft alle Ubuntu-Varianten.

Und das Heizkraftwerk in der Kiste, das sich Northwood P4 nennt, unterstützt definitiv nicht PAE!

Lesen bildet ungemein und statt GHz GB zu schreiben ist schon mehr als nur ein leichter Fauxpas...