„WLan für Campingplatz“

Hi,

die billigste Version wären Wlan-Repeater.

http://www.ebay.de/itm/2-X-Mini-Router-5in1-Repeater-Verstarker-WPS-300-Mbit-Wifi-WLAN-LAN-Wireless-/182301708554?hash=item2a7207510a:g:zyIAAOSwI2xX8qtU

Das Teil sei als Beispiel genannt. Das gibt es in vielen Ausführungen. Es verlängert einfach die Reichweite des Wlans, man kann Geräte in Reihe schalten und das Wlan über weite Strecken erweitern.

Je nach Verschaltung verringert sich die Übertragungsrate, außerdem teilen sich alle Geräte, die an einem Strang hängen, die Bandbreite. Es hängt also auch von der Größe des Objekts ab, wie man am Besten vorgeht.

Auch gebrauchte Router können das leisten. Sie müssen auch nur eine Repeater-Funktion haben. Benötigt wird an jedem Standort eine Steckdose, nach der einmaligen Programmierung (ist recht einfach) kann man diese Teile am endgültigen Standort einstecken. Auch ohne Stromversorgung bleiben die Einstellungen erhalten.

Man könnte zB am Ausgangsrouter die Stränge aufteilen auf mehrere Wlans, um einen höheren Durchsatz zu erhalten. Der Hotspotname sollte so gewählt sein, dass dieser auch sofort als Hotspot erkennbar ist.