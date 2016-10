„Nach WINDOWS updates keine Internetverbindung“

Hallo, liebe Nickles Gemeinde,

nach updates, die automatisch gestartet werden auf meinem Windows10 komme ich nicht mehr ins Internet. Lt. Geräte Manager alles o.k.

Nun habe ich viel probiert, nichts hat geklappt.

Ich bin im öffentlichen Profil, was BS wohl gerne mal nach updates macht, soweit ich das gelesen habe. Ratschlag: Registry Wert ändern von category 0 auf 1 setzen. Stellvertretend für privat. Neustart: Keine Veränderung.

Kann Drahtlosfunktion irgendwie nicht aktiviert bekommen.

Habe das Problem auf meinem Läppi HP Elitebook 6930p. Mein Mann ist im Internet, und mein stationärer PC hat auch kein Problem.

Ich weiß definitiv keine Wege mehr, wie ich mich in mein Heimnetzwerk einklinken soll.

Bitte, falls einer noch einen Lösungsansatz hat, schreibt mir bitte.

Für heute habe ich die Nase voll. Probiere seit 14Uhr. Ach so; Router o.k., Modem o.k.

Vielen lieben Dank und liebe Grüße, rocklady