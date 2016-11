Ich habe ein Tablet von Dell. Ist ein Venue 10 pro. 5055. Bei dem stimmt was mit dem WLan nicht. Wenn ich ins Internet will im Restaurant oder auch zu Hause dann gibt es die Meldung: Kein Internet verfügbar.

Doch mit einigen Anschlüssen funktioniert es.

Im Internet hsbe ich gelesen das Broadcom treiber nicht mit Windows 10 ordentlich Funktionieren. Andere geben die Empfehlung Windows neu zu installieren.

Der GeräteManager zeigt eine Broadcom 802.11abgn Wireless SDIO Adapter an.



Was kann ich tun?

Bewertung dieses Beitrages Nickles /forum/netzwerke-lan-wlan/2016/broadcom-wlan-funktioniert-nicht-gut-539191362.html 03.11.2016 0 3 von 5 von 5