Schnürsenkel selber machen

Hallo an alle.

Auf der leidigen Suche nach robusten langlebigen u bezahlbaren Schnürsenkeln rund bin ich im Baumarkt gelandet.

Dort gibt es Tauwerk in allen erdenklichen Stärken. Habe ein richtig fettes stabiles Teil besorgt was jedem Trekkingsenkel ebenbürtig ist was ich mittels Schrumpfschlauch u Föhn, muß ich morgen mal besorgen noch anbringen muß.

2 m für etwas über 1 €



Was mich noch interessieren würde sind eure Erfahrungen auf diesem Gebiet u ob zu Paracord Fallschirmschnur ein großer Unterschied besteht.

Bewertung dieses Beitrages Nickles /forum/nachhaltigkeit/2016/schnuersenkel-selber-machen-539193240.html 24.11.2016 0 3 von 5 von 5