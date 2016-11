„Kaminofen“

mit der geringsten Menge Holz am längsten Wärme liefert?

Eine Grundsatzüberlegung aus dem Energieerhaltungssatz:

Was ich aus einem Energiewandlungssystem (Ofen) herausbekomme hängt vom Energieinhalt des Inputs abzüglich der Umwandlungsverluste ab. Energieinhalt sind aber kWh und haben nur indirekt etwas mit der Heizleistung zu tun. Einfach gesprochen: Der Verbrennungsvorgang wird als konstant angenommen für alle Öfen mit einer Leistungsabgabe von 7kW. Du wirfst ein kg Holz mit einem Heizwert von 7 kWh/kg ein, dann ist da in einer Stunde weggebrannt. Du wirfst Holz mit einem Heizwert von 14 kWh/kg ein, dann ist es in 2 h weggebrannt.

Alternativ- Konstruktionsbedingt brennen beide Holzstapel eine Stunde und beim zweiten hast Du die Hälfte wegen nicht möglicher Abgabe der Wärme über den Ofen durch den Schornstein gejagt. Das sollte aber nicht passieren, weil durch geeignete Brennluftreduzierung das Feuer nicht mehr als 7 kW (idealerweise) produziert. (Sonst glüht der Ofen).

Es liegt also am Holz. Erfahrungsgemäß: Birke und Pappel ist "wusch" weg. Buche und Eiche liegt wie Kohle im Ofen.

Gruß

cbuddeweg