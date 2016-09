erfreut mich neu mit krisseligem Bild



Was verstehst Du darunter?



Ist das Bild recht grob und pixelig, kann schlicht die falsche Auflösung/Frequenz die Ursache sein bei analogen Monitoren.



Sieht es dagegen so aus wie im folgende Link, ziehe eher eine defekte Grafikkarte in Betracht:



https://www.google.de/search?q=grafikkarte+defekt&gbv=1&tbm=isch&prmd=ivns&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiHhvu24YzPAhVIwxQKHUfGDEEQ_AUIBQ



Das Letztere ist bei den Temperaturen der letzten Tage nicht unwahrscheinlich.