2. Monitor für Monitoring?

Hallo ich möchte mal allgemein eine Frage stellen,

ich beabsichtige ev. mir einen 2. Monitor zuzulegen. .

Zur Zeit habe ich einen Packard Bell Maestro 220 LED , ist fast 5 Jahre alt, läuft noch immer ausgezeichnet und ist verbunden über den blauen VGA -Anschluss. Jetzt habe ich gelesen, dass die Graphikkarte dementsprechen stark sein muss um einen 2. Moni zu verarbeiten?

Nun zu meiner Frage: Schafft meine GrKa das und wie wird der 2 Moni nun angeschlossen? Über DVI oder HDMI, da an meiner AMD Radeon R7 240 Graphikkarte der VGA Anschluss ja schon belegt ist und welche Einstellungen müssen dann noch vorgenommen werden?

UND was für ein Moior sollte es den überhaupt sein? Ich dachte an einen Benq GL2250HM 21.5 Zoll Full-Hd, oder an den Phillips 223 V 5 LHSB 21.5 Zoll TFT Monitor, oder noch den ACER Monitor K222HQL, denn diese haben ja fast die gleichen größen und Daten wie mein PB-

Mein BS ist Win10 Prof 64 bit,Prozzi: AMD A8-6600K APU, 4x3900 MHz.

Für eine Empfehlung oder eine Rat wäre ich Euch sehr dankbar.

Grüße schneemann90