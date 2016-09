„Terra 1512“

Hi,

Sehen Bauteile auf dem Mainboard so aus:

https://www.google.de/search?q=elkos+mainboard&client=ubuntu&hs=Vkk&channel=fs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0opqC3JnPAhVHVxQKHX0mAKEQ_AUICSgC&biw=1280&bih=661

Sonst könnte auch einfach die Bios-Batterie leer sein.

Ok, ich sehe gerade: Notebook! Nicht so einfach, selbst an die Bios-Batterie ist schwer ranzukommen.

Ich habe ein Bild gefunden, da ist die Batterie unter einer Klappe versteckt und zugänglich. Hat das Gerät auf der Unterseite 2 Klappen? Unter der größeren befindet sich die Batterie, die gibt es günstig zu kaufen. Kann man (zumindest ungefähr) mit einem Meßgerät auch prüfen.

Sieht das Gerät so aus? Gibt es eine weitere Bezeichnung?

http://www.notebookcheck.com/Test-Wortmann-Terra-Mobile-1512-Notebook.96603.0.html