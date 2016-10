„Tablet Blaupunkt Endeavour 1010 Android-Update möglich / sinnvoll?“

Zu 1.: Wieso überflüssig? Ich habe gelesen, dass insbesondere ältere Androidsysteme angreifbar sind. Und wenn ich mit dem Browser im Internet unterwegs bin, ist das Tablet doch gefährdet.

zu 3.: Ahnung vom Tablet habe ich nur wenig, ich benutze es eher selten und nur als Ergänzung zu meinem PC. Deshalb sollte es damals auch kein teures werden. Hat aber bisher gut funktioniert und ich bin zufrieden damit. Ein Update auf 4.4.2 bringt glaube ich nicht so viel; dass wäre mir die Arbeit und das Risiko nicht wert. Kann man nicht ein aktuelles Betriebssystem einfach so ein- bzw. drüberspielen? Ich stelle mir das so wie bei einem älteren Eee-PC vor, wo ich XP durch Windows 7 HP 32-bit ersetzt habe. Geht so was auch bei einem Tablet, halt Android?