„Mein erstes Android-Tablet“

Hallo !

Es ist mein erstes Tablet ! Da ist Etliches dabei, was entweder modellbedingt nicht so toll ist oder was ich nicht kapiere. U. A. hat Googles PlayStore bei mir auch Premiere. Ich habe z.B. eine Suchleiste vermisst (oder nicht entdeckt). Nach einigem Suchen entdeckte ich nur einen kostenpflichtigen FBReader, die Free-Variante sah ich nicht. Hab deshalb den EReader Prestigio installiert.

Gibt's im PlayStore eigentlich eine Suchfunktion ? Oder wie komme ich vom Tablet aus an den FBReader free ? Via Browser ?

Gruss

Alibaba