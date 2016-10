hat jemand eine idee?



Da hat wohl einer vor Dir das BIOS gesperrt und das lässt sich im dümmsten oder eher besten Fall nur durch Entfernen der CMOS-Batterie löschen.



Ist das Ding per EEPROM gelockt, hast Du eigentlich keine Chance, da diese Sperre sich nicht eben mal so aushebeln lässt:



https://gsmfreeboard.com/threads/ibm-thinkpad-bios-passwort-zur%C3%BCcksetzen-so-funktioniert-es.214329/



http://peter-hostermann.de/?p=1326

Ansonsten könntest Du Dich auch mit Echtheitsnachweis im Thinkpad-Forum melden und dort einen eventuell in Deiner Nähe wohnenden User fragen, der so etwas entsperren kann. Normalerweise wurde so ein BIOS ja nicht ohne Grund gesichert und wenn solche Books in der Bucht oder in Foren angeboten werden, dann sollte entweder der Hinweis auf das gesperrte BIOS dabeistehen oder es ist etwas nicht koscher damit.

So eine 'alte Gurke' wie das T42 dürfte kaum noch das Interesse professioneller Diebe erwecken. Bei mir wurstelt auch noch ein T40 als Garten/Musik/Urlaubsbilder-Gerät.