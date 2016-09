„Datenübertragung auf Android-Tablet via PC ?“

Grüss Euch !

Habe mir mein erstes Tablet gekauft. Ein MP Man MPQCG77 mit 1 GB RAM, 8 GB Flash, GPS, 3G, Android 5.1. 16 GB SD-Karte steckt noch drin.

Hauptkaufgrund sollte ursprünglich Ersatz eines komatösen EBook-Readers sein. Das per Mini-CD mitgelieferte Handbuch ist wenig hilfreich. Mein Hauptproblem ist "Wie übertrage ich Daten vom PC auf das Tablet ?. Zweites Problem wird sein, wie (App ?) bringe ich es dann dazu, Dateien im Format EPUB zu lesen ?

Auf dem Gerät ist ein sog. File-Explorer. Mini-USB-Buchse plus Kabel sind vorhanden, und WLAN funzt auch korrekt. Auf der eingesteckten SD-Karte hatte ich Buchdateien, JPGs und MP3s, aber das Tablet hat Alles plattgemacht und ein paar Demo-Bilder plus Google-Kram drauf plaziert. So geht's also nicht ?

Gruss

Alibaba