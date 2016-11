Aufbewahrung Convertibles

Hallo

Wir haben in unserer Schule einen Pool mit HP x360 Convertibles, mometan 15 Stück. Diese möchten wir irgendwie möglichst rasch griffbereit lagern, damit die Lehrpersonen sie schnell ausleihen können. Beim Zurückbringen sollten sie auch ganz intuitiv wieder LAN- und Netzkabel einstecken können. Darum dachte ich an eine "Box", worin man die Convertibles stehend lagern kann, so dass oben die zwei Buchsen sind. Direkt daneben sollten dann die Kabel herausragen. Ein Switch sollte auch irgendwo untergebracht sein, der könnte aber auch ausserhalb sein.

Leider finde ich im Netz vor allem Schubladensysteme oder ähnliches. Ich kenne aus einem anderen Schulhaus ein ähnliches System in einem Schrank, das aber vermutlich eine Massanfertigung war. Da gab es im Schrank auf zwei Tablars aus Holz kleine Abteile, worin man die Laptops schieben konnte. Oberhalb war eine weitere Leiste, hinter welcher die Netzkabel liefen und dann direkt oberhalb eines jeden Laptops herausragten. Bei den Macbooks, die wir dort hatten, ging das natürlich noch besser, weil die Stecker sehr schlank und magnetisch sind.

Hat ev. jemand grad eine Idee / Bezugsquelle für sowas, wie ich es mir vorstelle oder muss ich das wohl selbst zimmern?

Gruss und Dank

Thomas