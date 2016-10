WinXP und Ubuntu auf einer SSD

Hallo Leute, ich habe mal wieder ein kleines Problem - ich habe 3 SSDs im PC:



1. SSD mit Win7-64 Ultimate

2. SSD mit Win10-64 Pro

(Startauswahl per Dualboot-Manager)

------------------------------------------------------

Nun wollte ich WinXP(SP3) - 32 (für ältere Spiele/ Programme) und Ubuntu 16.10 -64bit

auf eine 3. SSD installieren. Dazu habe ich vorher die SSD in etwa zwei gleichgroße Partitionen aufgeteilt, dann alle anderen Laufwerke abgeklemmt, WinXP auf die 1. Partition der SSD installiert und alles erstmal wieder angeklemmt.

Die 3. SSD startet ich über das Bios per Taste [F12]. Alles funktionierte gut. Dann habe ich alle SATA-Anchlüsse wieder abgeklemmt, außer die 3. SSD und auf der zweiten Partition parallel zu WinXP - Ubuntu installiert.

Da dann von Ubuntu - Grub installiert wird, kann man WinXP oder Ubuntu auswählen.

Soweit so gut.

Leider dann die Überraschung: Win10 ließ sich problemlos starten, Win7 nicht - da kam nach dem Start gleich am Anfang die Fehlermeldung: "unerwarteter Fehler" - und Schluß.

Klemmt man die 3. SSD mit WinXP / Ubuntu vom Mainboard ab, startet Win7 sofort wieder ohne Probleme.



Gibt es dafür eine Lösung?



(leider hat mein Mainboard nur 5 SATA-Anschlüsse, daß ich separat auf Datenträger die BS installieren könnte, denn es kommt noch 1 Festplatte 1TB u.1 DVD-LW hinzu).



Vielen Dank für Antworten!