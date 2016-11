„USB wlan stick“

Hallo,wer kann mir helfen.

Ich habe mir so einen Stick zugelegt damit ich nicht immer 5 Meter Kabel zum Router verlegen brauch. Der geht für Win und Debian/Ubuntu. Eine Treiber CD ist dabei mit Linux Treiber.Ich kürz mal ab "rtl8812...tar.gz". Mit denr Konsole klappt das irgendwie nicht ,da ich kein englisch kann. Mit den Paketmanager "cd-rom hinzufügen, kommt ich soll das Laufwerk mounten. Da hab ich folgendes gemacht, komm aber nicht weiter. Wer kennt sich da aus.

[sudo] password for karl:

Verwendeter CD-ROM-Einbindungspunkt: /media/cdrom/

Einbindung der CD-ROM wird gelöst ...

Warten auf Medium ...

Bitte legen Sie ein Medium in das Laufwerk ein und drücken Sie die Eingabetaste (Enter).

CD-ROM wird eingebunden ...

E: Failed to mount the cdrom.

E: No CD-ROM could be auto-detected or found using the default mount point.

You may try the --cdrom option to set the CD-ROM mount point.

See 'man apt-cdrom' for more information about the CD-ROM auto-detection and mount point.

karl@karl-All-Series:/media/karl/Drivers/Drivers/Linux/driver >

MfG Karli