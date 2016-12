„Sophos-Virenscanner - wie installieren?“

Das ist alles gar nicht kryptisch.

Du installierst Dir ein System, Du hast jetzt Ubuntu 16.04 in der Mache. So, Software installierst Du aus dem Software-Center oder im Terminal mit apt-get. Alles, was ein 0815-Nutzer braucht, findet sich im Software-Center, also der offiziellen Ubuntu-Quelle.

Solltest Du tatsächlich etwas suchen, das da nicht vorhanden ist, frag einfach. Mir fällt da aber nur wenig ein, vielleicht noch der Teamviewer. Linux erzieht Dich zum Verzicht, weniger ist mehr. Man installiert nicht jeden Mist zum Testen, man greift auf Bewährtes zurück, dafür gibt es die Kommunity.

Auch sind die Programme oft ganz anders als unter Windows. Ein Windows-Programm versucht oft möglichst alles gleichzeitig zu können, ein Programm unter Linux ist oft nur für einen einzigen Zweck da, den erfüllt es in der Regel auch sehr gut, aber nichts darüber hinaus.

Ausnahmen sind hier eigentlich nur die Office-Pakete, die Browser und zB der VLC. Das sind auch unter Linux Allzweckwaffen.

Zusammengefasst: Gewöhn Dir an, nur das allernötigste zu installieren, wenn Du Linux sinnvoll einsetzen willst. Willst Du möglichst viel testen, benötigst Du eine zusätzliche Testinstallation, möglichst auf eigener Hardware.

Denke immer daran, ein Datenbackup vorzuhalten, das in einer Schublade ruht (gerne auch doppelt). Dann geht nie etwas verloren. Eine Datenpartition, die extern immer angeschlossen ist, ist kein Backup. Alles, auf das zugegriffen werden kann, kann auch verloren gehen.