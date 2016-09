„Mit Linux ins Internet“

hama wire less lan usb 2 300 Mbps

Hm ... hier

https://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/Karten/

wird ein "Hama Wlan USB-Stick 300" aufgeführt. Der hat anscheinend einen Ralink rt2870 Chipsatz. Hier

https://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/Ralink/#RT28xx-Draft-N

taucht der mit zwei verschiedenen Hardware-IDs auf, aber stets mit dem Hinweis

Modul rt2800usb muss gesperrt werden.

Wenn es sich dabei also um deinen WLAN-Stick handelt, kann es sein, daß der nicht ohne weiteres "out of the box" mit Ubuntu funktioniert.