Hallo Nicklesianer,

bin sicher nicht der erste und der letzte der sowas fragt:

Hat es einen Sinn, wenn man guckt mit lspci, lsusb, lscpu und konsorten, was für Hardware man hat und dann die Module "raussucht"?

Und was bedeutet die 0 bei Aufruf von lsmod?

Für mich Laien bedeutet ja eine 0, das es im Moment nicht gebraucht wird.

Aber irgendwie glaub ich das ja nicht!

Weil was nutzen mir Module wo ich so ziemlich alles abdecke in der Breite, wenn ich zb. Bluetooth nie verwende?

Gruß Alekom