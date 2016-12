„Die kommunikation zwischen Linux und Windows“

Kann ich nicht Ubuntu als 2. Betriebssystem auf einen Windows-PC bringen? Dann muss ich nicht alles immer umstöpseln.



Kannst Du schon - entweder auf einer zweiten Platte oder in einer zusätzlichen Partition nach dem Verkleinern von Windows.



Nur löst das nicht Dein Problem. Excel oder besser MS Office an sich verwendet nun einmal VBA für seine Skripte und das wird von Open-/Libre-Office schlecht unterstützt. Das beim Bearbeiten von Dokumenten aus MS-Office unter OOo/LO diese zerbröselt werden, ist daher eher die Regel als die Ausnahme.



Entweder hältst Du Dir ein Windows samt Office für diese Dateien vor, installierst MS Office mittels wine/Crossover unter Linux oder versuchst es auch unter MS Office mit dem Open Document Format. Die erste Variante scheint mir da trotz allem am besten zu sein.



http://blog.grotz.me/word-auf-ubuntu-mit-wine/



http://www.linux-community.de/Internal/Artikel/Print-Artikel/EasyLinux/2015/01/Nuetzliche-Notloesung



Aktuelle Diskussion dazu:



https://forum.ubuntuusers.de/topic/ms-office-programme-unter-ubuntu/