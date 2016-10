„Datenrettung ! - wie die HDD mounten ?“

Hallo zusammen,



Ich versuche die Daten von meiner (alten) Notebookplatte zu kopieren (das Notebook war kuerzlich defekt, ging nicht mehr an, die HDD war aber bis ein Tag zuvor noch in Ordnung).



Hier mal das was ich finde:





Die HDD in /var/log/messages unter Partition Magic:



Oct 12 18:28:50 partedmagic user.info kernel: [ 838.344963] usb 2-6: new high-speed USB device number 47 using ehci-pci

Oct 12 18:28:51 partedmagic user.err kernel: [ 838.858273] usb 2-6: device not accepting address 47, error -71

Oct 12 18:28:51 partedmagic user.info kernel: [ 838.960357] usb 2-6: new high-speed USB device number 48 using ehci-pci

Oct 12 18:28:52 partedmagic user.err kernel: [ 839.477697] usb 2-6: device not accepting address 48, error -71

Oct 12 18:28:52 partedmagic user.info kernel: [ 839.579750] usb 2-6: new high-speed USB device number 49 using ehci-pci

Oct 12 18:28:52 partedmagic user.err kernel: [ 839.990003] usb 2-6: device not accepting address 49, error -71

Oct 12 18:28:52 partedmagic user.info kernel: [ 840.092085] usb 2-6: new high-speed USB device number 50 using ehci-pci

Oct 12 18:28:53 partedmagic user.err kernel: [ 840.502357] usb 2-6: device not accepting address 50, error -71



Das geht immer so weiter, musste ich mit Ctrl + C abbrechen !







Die HDD in /var/log/syslog unter Ubuntu 12.04 nach dem Anstecken ueber USB:



Oct 12 22:41:16 kernel: [ 327.468105] usb 1-6: new high-speed USB device number 7 using ehci_hcd

Oct 12 22:41:16 kernel: [ 327.616428] usb 1-6: device descriptor read/all, error -71

Oct 12 22:41:16 kernel: [ 327.732106] usb 1-6: new high-speed USB device number 8 using ehci_hcd

Oct 12 22:41:16 kernel: [ 328.264105] usb 1-6: device not accepting address 8, error -71

Oct 12 22:41:17 kernel: [ 328.376106] usb 1-6: new high-speed USB device number 9 using ehci_hcd

Oct 12 22:41:17 kernel: [ 328.792105] usb 1-6: device not accepting address 9, error -71

Oct 12 22:41:17 kernel: [ 328.904252] usb 1-6: new high-speed USB device number 10 using ehci_hcd

Oct 12 22:41:18 kernel: [ 329.320102] usb 1-6: device not accepting address 10, error -71

Oct 12 22:41:18 kernel: [ 329.320138] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 6

Oct 12 22:41:18 kernel: [ 329.776105] usb 2-6: new full-speed USB device number 4 using ohci_hcd

Oct 12 22:41:18 kernel: [ 329.976231] usb 2-6: not running at top speed; connect to a high speed hub

Oct 12 22:41:18 kernel: [ 330.003555] scsi7 : usb-storage 2-6:1.0

Oct 12 22:41:18 mtp-probe: checking bus 2, device 4: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/usb2/2-6"

Oct 12 22:41:18 mtp-probe: bus: 2, device: 4 was not an MTP device

Oct 12 22:41:19 kernel: [ 331.008310] scsi 7:0:0:0: Direct-Access PQ: 0 ANSI: 2 CCS

Oct 12 22:41:19 kernel: [ 331.011158] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0

Oct 12 22:41:19 kernel: [ 331.055292] sd 7:0:0:0: [sdb] Test WP failed, assume Write Enabled

Oct 12 22:41:19 kernel: [ 331.072275] sd 7:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed

Oct 12 22:41:19 kernel: [ 331.072285] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through

Oct 12 22:41:19 kernel: [ 331.135324] sd 7:0:0:0: [sdb] Test WP failed, assume Write Enabled

Oct 12 22:41:19 ata_id[2617]: HDIO_GET_IDENTITY failed for '/dev/sdb': Invalid argument

Oct 12 22:41:19 kernel: [ 331.169271] sd 7:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed

Oct 12 22:41:19 kernel: [ 331.169281] sd 7:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through

Oct 12 22:41:19 kernel: [ 331.169290] sd 7:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk





ein ls -lah /dev/sdb* liefert:

brw-rw---- 1 root disk 8, 16 Okt 12 22:49 /dev/sdb



Somit kann ich keine Partition mounten. sdb1 ist ntfs (Windows10) und sdb2, sdb5, usw. ist ext4 (LinuxMint 17 - Qiana)



Ich habe es auch mit ntfs-3g versucht, jedoch macht es nur folgenden Vorschlag:



Example: ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows



Fuehre ich das aus mit "sudo ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt" folgt:



ntfs-3g: Failed to access volume '/dev/sdb1': Datei oder Verzeichnis nicht gefunden



Bei einem der Ansteckversuche, wurde die HDD einmal auch als "sg" - als ein character-orientiertes Geraet erkannt.



Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich die Daten noch retten kann.

Sieht ja leider so aus, als ob nicht nur das Notebook defekt war.

Mein System: (Noch) Ubuntu 12.04

Danke

Kuehlwalda