Cups und seine Eigenheiten

Intuitiv ist Cups gerade nicht, oder?

Mühsam quäle ich mich mit verschiedenen Linux-Distros herum, um Cups als Weboberfläche für einen Drucker zum Laufen zu bringen.

Unter Root mache ich http://localhost:631 auf, Cups-Oberfläche (Cups 1.4.4)kommt.

Egal was ich mache, immer Forbidden, Unable to change server settings. Oh, Drucker findet er auch nicht.

Ok, neuer Versuch, normaler Nutzer, dann Passworteingabe für root..was auch nicht?

Kommt aber auch auf die Distri an, bei Antix gehts problemlos, mache aber nichts anderes als wie obiger Aufruf. Nur am anderen Rechner kommt beim Drucken eine Fehlermeldung wie Druckfehler, aber er druckt das Dokument trotzdem problemlos und richtig aus.

Ja ja die Freigaben sind alle an :P

Oh unter der normalen Drucker-Installationsmaske findet er den Drucker problemlos, warum auch nicht unter Cups?...Sogar wenn der Rechner startet und seine üblichen Meldungen herunterrattert lese ich Drucker auf parport0...nur aufscheinen tut er halt nicht :)

in der Konsole gleiches: alles forbidden, alles unable usw :)

oh cups ist die neueste version bei einer anderen distri? geht auch nicht? na geh!

ob cups-client was damit zu tun hat? ist aber auch die neueste version..ein blick auf das forum für die ubunter sagt mir auch nicht wirklich was.

sogar bei einer installation mittels tasksel als druckserver, naja, geht auch nicht :)

ipp://192.168.x.x:631/printers/drucker..geht nicht immer problemlos, kommt auch auf die distri an.

bei hp:/par/drucker?device=/dev/parport0 spiesst es sich auch alle nase lang..

wo ist das große problem? ich dachte Cups ist so einfach per weboberfläche zu steuern? und das nicht nur einmal sondern immer! egal welche Distri man installiert.

und besonders lieb habe ich es wenn man was installieren will wie hplip, aber wird nicht installiert, weil es von was anderem abhängt und dieses aber nicht möglich ist.

was, es wird nichts anderes angeboten?

na geh

ich mag halt nicht mit smb://WORKGROUP/Computername/Drucker rummachen :P

eigentlich war meine denkweise so:

linuxdistri rauf aufn pc, kastrieren, autologin...und nur pc einschalten wenn drucker benötigt wird.

so als kleine linux-übung.

haha DER war gut!