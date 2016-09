Android-Linux auf Tablet, Smartphone und Co.

Hallo Forum,

was Windows für den PC-Markt ist, ist das Betriebssystem Android gelinde gesagt für Tablet, Smartphone und Co. Beide halten in ihren Bereichen bekanntlich die größten Marktanteile.

Android-Geräte sind beliebt, auch bei Dritten und werden dementsprechend häufig geklaut, verloren, unreparabel beschädigt usw. So wurde wieder ganz aktuell im Bekanntenkreis ein Tablet gestohlen.

In diesem Zusammenhang tauchte wieder die Frage nach dem sicheren Umgang mit Tablet und Smartphone auf, aber auch die Frage nach der "richtigen" Sicherung dieser Geräte.

Sind beispielsweise Displaysicherungen mittels Passwort etc. oder gar eine Verschlüsselung des gesamten Gerätes sinnvoll? Vielleicht sogar verpflichtend.

Berichtet bitte über Euren Umgang und Eure Erfahrungen mit dem Thema "Gerätesicherheit bei Tablet, Smartphone etc.".

MfG.

violetta

PS.: Interessanter Link zum Thema "Virenscanner":

http://www.t-online.de/handy/smartphone/id_62227340/android-virenscanner-fuer-smartphone-und-tablet-im-test.html