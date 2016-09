„860 MB verschicken“

Hallo zusammen,



Ich muesste eine gut 860 MB grosse Datei per Mail an eine web.de Adresse verschicken.



Da man diese Menge bei web.de sicher nicht empfangen kann (ich weiss nur, dass man bei



gmx bis max. 300 MB grosse Mails empfangen kann), dachte ich, ich pack das Ganze und

verschick mehre Mails (ich dachte an ca. 5 Stueck).



Mein "File Roller" unter Ubuntu 12.04 kann aber das Archiv nicht in Teile zerlegen.



Was nehmt ihr denn um grosse Dateien in mehrere kleine zip files zu packen ?

Danke für eure Tipps

Kuehlwalda