Website link funktioniert nicht - aber firefox Ansichticht ok

Ich baue gerade per DreamWeaver an meiner ersten web-Site.



Soweit hat dies auch funktioniert - Ansicht und Funktion in DreamWeaver und Firefox klappen fehlerfrei.



Auf der WebSite (mahsberg.de) funktioniert leider ein der link (Texte - click here) nicht.



Not Found

The requested URL /Kunst/geild.html was not found on this server.



Besten Dank für die Hilfe im voraus: Grüße

