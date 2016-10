Neue Google Smartphones

Google stellt seinen neuesten Streich im Bereich Smartphones vor. Neueste und exklusive Android Version Nougat 7.1, Daydream, eine ebenfalls exklusive 3D VR Variante und statt Google Now kommt jetzt Google Assistant. Das ist nicht nur ein neuer Name sondern eine überarbeitete Version des bisherigen Sprachassistenten, natürlich exklusiv.

Dazu kommt Seamless Updates, eine in meinen Augen längst fällige Verbesserung der nervigen Update Prozedur. Systemupdates werden im Hintergrund geladen und einfach beim nächsten Neustart geladen. Ein nicht minder praktisches Feature wird der Quick Switch Adpter sein, der es einem ermöglichen soll, von Apple, oder Android Telefonen anderer Hersteller via Kabel zu wechseln.

Die Geräte werden in Deutschland in 2 Farbvarianten erhältlich sein, Silber und Antrazit. Genau so wird es 2 unterschiedliche Größen geben, nämlich als Pixel mit 5 Zoll und Pixel Plus mit 5,5 Zoll, welche (Überaschung!) in 2 Versionen zu haben sein werden: mit 32 und 128GB Speicher.

Neu ist auch, dass Google jetzt bei HTC produzieren lässt, da Huawei nicht mehr wollte. Die komplette technische Entwicklung liegt/lag dabei in Googles Verantwortung, so daß HTC nur noch nach Vorgabe produziert, sich selbst aber nicht mehr einbringt. Deshalb werden die Telefone nur unter Google vertrieben und nicht mehr mit dem Namen des Partners.

Brandneu sind die porscheartigen Preisregionen: los gehts bei 759€ für die kleinste Variante, das Pixel mit 32 GB, steigert sich über 869€ für das 128GB Modell, geht weiter über Pixel Plus mit 32 GB für 899€ und endet bei schlappen 1009,95€ für das 128GB Plus Modell.

Ach ja, das letzte Superlativ darf natürlich nicht fehlen, die beste Handykamera der Welt! 12 MP, (8MP für die Front, hat das schon eine andere Firma?)), mit Lichstärke 2,0, die bisher noch nie dagewesene Aufnahmen ermöglichen soll. Man verzeihe mir den leichten Sarkasmus, aber ich habe das Gefühl Ähnliches irgendwo schon einmal gelesen zu haben. Der bekannte DxO Test bescheinigt ihr jedenfalls 95 Punkte. Den Rest werden wohl diverse Tests und die Praxis zeigen.

Fetzen meint: Googles erstes eigene Smartphone (oder Wischkastl, wie man in Bayern sagt) ist sicher nicht ohne! Kleine, aber angenehme Verbesserungen, die den Alltag erleichtern, sofern man die entsprechenden Features überhaupt nutzt. Ich habe allerdings das Gefühl, Google zeigt langsam ähnlich Zähne, wie Apple, oder der Herr Zuckerberg. Exklusive Features und höchste Preise, für, seien wir ehrlich, durchschnittliche Geräte. Sicher Oberklasse, aber dort nichts Besonderes. Ein paar pfiffige Details, ein Sprachassistent, der die Privatsphäre weiter aufweichen wird und eine günstige VR Brille dazu. Dafür den Preis mal eben verdoppelt. Wasserdicht sind die Teile nicht und über den praktischen Alltagsnutzen dafür brauchen wir uns wohl kaum zu streiten. Über den einer möglichen Speichererweiterung sicher auch nicht und die fehlt mal wieder! Nichts an den Geräten ist so neu und hochentwickelt, dass man die höchsten Preise dafür rechtfertigen kann. Die Hardware ist zusammengekauft und fremdproduziert, lediglich die Software ist neu. Das war früher nicht anders, für etwa 50% des Preises. Heißt es nun, ihr könnt nicht mehr ohne uns, also wird die Weihnachtsgans ab sofort gerupft? Ist es Panik, dass Apple, Amazon und Mark zuviel vom Kuchen runter schneiden? (Krass, man muß in dem Bereich fast keine anderen Firmen mehr nennen! Vier rule the World! Nickles wird noch verkannt...) Ihr könnt euch 128 GB nicht leisten? Macht nichts, wir bieten unbegrenzten Cloudspeicher! Dafür müsst ihr uns natürlich wieder was geben, aber das verstecken wir in den AGBs, oder denen irgendwelcher Verwertungsgesellschaften. Vor allem, wie lange gibt es diese segensreiche Möglichkeit? 1 Jahr, 2, 5? Und dann? Ich habe es mal ausprobiert und ein paar Bilder hochgeladen. Bis das Zeug wieder da ist, sind ein paar Mäusegenerationen auf die Welt gekommen und haben sie wieder verlassen! Im Klartext, es ist unpraktisch für größere Dateien. PDfs, Word, oder vielleicht Powerpoint im kleineren Maßstab, aber nicht für hoch aufgelöste Bilder, geschweige denn ein Ordner mit 50 davon. Ich denke für die meisten Leute, die es unbedingt haben wollen bleibt nur der Gang zum Provider (derzeit Telekom) und für Anzahlung + 10€ pro Monat abstottern. Ich könnte mir vorstellen, dass die Zeit dieser Preisklasse bald der Vergangenheit angehört. Nicht unbedingt weil sie keiner haben will, sondern, weil der Chinamarkt extrem expandiert, mit sehr viel günstigeren Alternativen, (wie hier z.B. http://www.nickles.de/forum/handy-pda-smartphone/2016/grosse-mitmachaktion-die-besten-china-smartphones-bis-200-euro-539166424.html ), die sicher bald in der Oberklasse auf den Putz hauen. Dazu wird kommen, dass Menschen die noch etwa 40% ihres Einkommens als Rente erwarten dürfen vermutlich andere Sorgen haben könnten, als 10-20000€ in ihrem Leben für Wegwerf-Prestigeobjekte auszugeben! Sicher wird es exklusive Sachen weiter geben, nur dürften die Stückzahlen dafür geringfügig in den Keller gehen. Jedenfalls für alle, die es haben möchten, ab dem 20. Oktober könnt ihr euch glücklich machen.

