Mi Max Tuning - 6,44 Zoll Preisbrecher-Smartphone aufgemotzt und optimiert

Xiaomi Mi Max: Mit optimiertem ROM, Root und einem edlen Klapp-Cover wird der Preisbrecher erst richtig zum Hammergerät.

Samsungs "Edel-Phablet" Galaxy Note 7 (rund 850 Euro für 64 GByte Model!) ist aufgrund der Akku-Brandgefahr gescheitert, musste vom Markt genommen werden. Halb so schlimm. Es gibt echte Alternativen zu den sündhaft teuren Samsung-Geräten, die zu einem Bruchteil des Preises ein deutlich besserer Preis-/Leistungsverhältnis bieten.

Das Xiaomi Mi Max ist ein einzigartiges Smartphone mit enormem Potential, wie sich bereits beim ersten Kontakt erahnen ließ. Einzigartig, weil es mit 6,44 Zoll verdammt groß ist, aber dennoch vergleichsweise leicht, kompakt und sehr preiswert. Bereits für rund 230 Euro ist das "mittlere" Modell mit 64 GByte ROM zu haben. Seit dem ersten Test des Preis-/Leistungskillers im 6,44 Zoll Großformat bin ich damit beschäftigt das Ding zum ultimativen mobilen Arbeitstier aufzubohren - und das klappt prima!

ROM-Tuning: Sehr gut ist inzwischen die ROM-Situation. Auch für die größeren Mi Max Modelle (64 und 128 GByte, inzwischen auch Prime-Modelle genannt) gibt es jetzt ein offizielles Global Stable ROM vom Hersteller, das sehr gut eingedeutscht ist. Ich habe mich diesmal allerdings für ein alternatives CUSTOM ROM von mi-globe.com entschieden, das sehr gut rennt. Konkret kriegt man bei diesem "MIUI Globerom" einen ROM-Baukasten, kann selbst zusammenstellen, was man in seinem ROM an Funktionalität und Apps drinnen haben will. Das MIUI ROM basiert auf den alternativen ROMs von xiaomi.eu.

Der "ROM-Baukasten" von MIUI globerom.

Der ROM-Baukasten funktioniert recht simpel. Nach Wählen der gewünschten Leistungsmerkmale wird das personalisierte ROM per Klick auf Create ROM generiert und man kriegt einen Download-Code um es runterzuladen.

Für erste Experimente können einfach die Standardvorgaben behalten werden. Interessant ist auf jeden Fall die Installation des "Adblockers" und es empfiehlt sich Apps von Xiaomi wegzulassen, die man nicht haben mag.

CUSTOM Recovery und Root: Parallel beziehungsweise unmittelbar vor Einspielen des alternativen ROMs wurde das Mi Max natürlich erst mal grundsätzlich optimiert. Das heiß wie immer: entsperren, rooten und das unverzichtbare TWRP-Recovery-System installieren.

Das klappte beim Mi Max generell genauso wie beim Redmi Note 3 Pro (siehe Android-Smartphones perfektionieren - entsperren und rooten). Weitere Tipps zu TWRP-Recovery gibt es hier: Android-Geräte bequem mit TWRP backupen.

Dieses schicke und sehr angenehme "Leder-ähnliche" Klapp-Cover mit eingeprägten Verzierungen kostet gerade mal rund 9 Euro. Die (eher sinnlose) Trageschlaufe kann optional angebracht werden. (Foto: mn)

Das perfekte smarte Cover: Erst durch ein perfektes Cover wird ein Smartphone perfekt. Im Fall des recht großen Mi Max heißt das: das Cover sollte möglichst ein Klappcover sein, damit das Gerät (etwas zum Videogucken) auch bequem horizontal aufstellbar ist.

Weiter sollte es möglichst kompakt sein und eventuell auch noch praktische Extras bieten: etwa zusätzliche Fächer für Karten/Geldscheine um bei Bedarf auch mal eine Geldbörse ersetzen zu können.

Kommt dann noch eine überzeugende Optik und "Haptik" (ich hasse dieses Wort) dazu und der Preis passt auch, dann ist das perfekte Cover gefunden. Als Volltreffer hat sich dieses Ding hier erwiesen: Xiaomi MAX Hülle, BONROY® Lucky Clover Muster Ledertasche Premium-PU-Leder. Der Preis von 6,99 Euro plus 1,99 Euro für Versandkosten ist hier praktisch ein "Witz".

Praktisch: Links gibt es drei Schlitze für Karten und ein Geldscheinfach. Der Verschluss (rechts) lässt sich auch nach hinten umklappen und haftet dann magnetisch. (Foto: mn)

Das Cover erfüllt alle oben genannten Voraussetzungen. Und: das PU-Kunstleder fühlt sich verdammt echt und angenehm geschmeidig an.

Ebenfalls bemerkenswert: die Halterung in die das Mi Max eingeklinkt wird ist nicht aus starrem Plastik (in der Regel gebrechlich) sondern aus elastischem Kunststoff.

Für Mi Max Besitzer gibt es hier nur einen Tipp: kaufen, kaufen, kaufen!

Die selbstklebenden Miniatur-Neodym-Magnete lassen sich sehr simpel im "Geldscheinfach" des Covers anbringen. Hier wurden 2 Magnete verbaut um die Reaktionstoleranz beim versehentlichen Verschieben des ledernen Klappdeckels zu erhöhen. Generell reicht auch ein Magnet. (Foto: mn)

Eine entscheidende Funktion hat das Cover - wie fast sämtliche Cover - nicht: es gibt keinen Smart Modus, der das Gerät mit Auf-/Zuklappen des Covers automatisch ein-/ausschaltet.

Allerdings lässt sich dieser Smart Modus sehr günstig und sehr simpel nachrüsten, wie hier beschrieben: Smartphone-Cover-Tuning: Automatisches Ein-/Ausschalten mit Magneten.

Optimiertes ROM, Recovery-System, Root, ideales Cover - damit sind alle Grundvoraussetzungen für das "perfekte mobile Gerät" mit irrem Preis-/Leistungsverhältnis geschaffen, weitere Beiträge folgen.

Wer sich für das Xiaomi Mi Max interessiert, dem empfehle ich nach wie vor das Modell mit 64 GByte - das bringt generell das beste Preis-/Leistungsverhältnis. Hier aktuelle Preise abchecken:

Goldfarben: Xiaomi Mi Max 64GB: Snapdragon 652, 3 GByte RAM, 64 GByte ROM

Silberfarben: Xiaomi Mi Max 64GB: Snapdragon 652, 3 GByte RAM, 64 GByte ROM

WICHTIG: Unbedingt stets die Tagespreise für silber- und goldfarbene Modelle vergleichen, es kann da einen enormen Preisunterschied geben! Im Fall des Mi Max empfiehlt es sich auf die Farbe zu pfeifen und das jeweils günstigere Modell zu nehmen. Denn: die Front ist bei allen Modellen weiß und wenn das Gerät mit in einem Klappcover geschützt wird, sieht man von der Farbe des Gehäuses sowieso kaum was.