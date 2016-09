Amazon: Fast Priesverdopplung in 4 Tagen

Hallo Leute,

da staunte ich diese Woche mal nicht schlecht. Am 11.09. bestellt ich mir bei Amazon einen Handyhalter den man am Fotostativ befestigen kann. Der Gleiche Halter kostetet mal 5,99 - 7,99 und einmal im Bundle mit Einbeinstativ und Fernauslöser 3,99€

Als ich donnerstags die Teile auspackte, sah ich sofort dass der Halter gebrochen war.

o.k. also reklamieren und umtauschen. Aber das geht wohl bei Amazon nicht. Nur Zurückschicken gegen Bares oder Gutschein und dann neu bestellen. Also Retourenformular ausgefüllt und das Ganz neu bestellt (wollte ich). Aber dann kam die große Überraschung. Auf einmal kostete das Gnze fast das Doppelte!

Habe dann das Ganze mit Kontakt- und viel Heißkleber repariert und damit sogar etwas verbessert.

Gruß

Ralf