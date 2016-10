„Monitor nach ersetzen der Win10 Onboardtreiber zu hell“

Hallo liebe Gemeinschaft,

ich habe ein merkwürdiges Problem (Zweitrechner) mit einer internen Skylake HD 530 und einem normalen ASUS 24" LCD Monitor (per HDMI2 verbunden).

Nach einer sauberen Windows 10 Home 64bit Neuinstallation scheint alles in Ordnung mit dem Bild,..der Kontrast ist super, die Helligkeit perfekt, die Schwarzwerte knackig und gut.So wie ich es auch von meiner Radeon R9 380 (ebenfalls per HDMI1) an den Monitor angeschlossen gewohnt bin Primärrechner).

Folgendes passiert nun noch der Installation von Windows Update Treibern für die INtel HD 530 oder auch nach einer manuellen Installation der Treiber direkt von der Intel Seite (aktuellste Treiber).

Nachdem die Grafikkarte mit korrekten Treibern installiert und die Treiber nach einer Neuinstalltion ersetzt werden ändern sich das Bild von einem Kontrast/Helligkeit-korrekten Bild in ein milchiges (zu helles Bild)

Mit den Einstellungen am Monitor hat es nichts zu tun.

Die Einstellungen im Intel HD GUI unter der "Farbkorrektur" lassen zwar Änderungen im Kontrast und Helligkeit sowie Gamme zu, jedoch erhalte ich mit keiner Einstellung "Regulierung" auch nur ansatzeweise den Farbwert den ich vor der Treiberinstallation und auf meinem Primärrechner am selben Monitor erhalten.

Hat jemand schon einmal ähnliches erlebt oder vielleicht einen Tipp was ich prüfen könnte außer am Monitor oder im Treiber die Kontrast/Helligkeitswerte zu ändern? Ein andere Farbprofil habe ich ebenfalls probiert -> Keine Änderung.

Gibt es bei HDMI noch so etwas wie bei VGA (Eingangsspannung, Übersteuerung oder so). Es kommt mir so vor als wäre das Eingangssignal zu star, blöd gesagt aber besser kann ich es nicht beschreiben)