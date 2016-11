„nun habe ich von sandisk einen usb 64 gb bekommen“

Hi karin,

solche Aktionen sind nicht ganz ungefährlich und können leicht zum Totalverlust des Sticks führen.

Vor einiger Zeit wollte ich einen Hama 32GB USB3 Stick als Festplatte verwenden, um davon über WinToUSB alte Win 32er Versionen zu booten. Bei diesen Migrationsversuchen, vorgenommen wie in deinen links beschrieben, hat sich schließlich der Stick verabschiedet und zeigt in der Datenträgerverwaltung jetzt nur noch "Migrationsfehler" an. Ich betreibe die alten Win Versionen daher immer noch über eine externe HDD und habe mir weitere Versuche mit einem anderen Stick bis jetzt erspart.

Auch gab es hier im Forum schon des Öfteren Probleme bei Änderungen der Formatierung von Sticks mit gleichzeitiger Übernahme der gespeicherten Daten, so z.B. von Fat32 in NTFS.

Ich denke Du kannst bestimmt im Bekanntenkreis Jemanden finden der gerne den Stick als Festplatte benutzen möchte. Ich hätte z.B. so einen ganz gerne und ich denke, dass es da auch noch andere Leute gibt.

Gruß

Hartmut