„HDD wird am SATA nicht erkannt“

Eine gebrauchte "refurbished" WD HDD wird am SATA oder eSATA Anschluss nicht erkannt.

Als USB läuft sie, allerdings lässt sich Windows7 davon nicht booten.

Meine Systeme: Win10, Win7(32Bit), Linux Mint xfce

Unter Mint mit smartctl keine Ausfälle, soweit das unter USB ersichtlich ist.

Hat die Platte einen Schaden oder gibt es etwas einzustellen?

Das ist die Platte:

=== START OF INFORMATION SECTION ===

Model Family: Western Digital AV-GP

Device Model: WDC WD2500AVVS-62L2B0

Serial Number: WD-WCAV14642367

LU WWN Device Id: 5 0014ee 15813262c

Firmware Version: 01.03A01

User Capacity: 250.059.350.016 bytes [250 GB]

Sector Size: 512 bytes logical/physical

Device is: In smartctl database [for details use: -P show]

ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)

SATA Version is: SATA 2.5, 3.0 Gb/s

Local Time is: Wed Oct 26 21:50:38 2016 CEST

SMART support is: Available - device has SMART capability.

SMART support is: Enabled

-----------------------------------------------

Danke für jeden Hinweis