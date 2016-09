„HDD auf SSD klonen mit Notebook: Wie geht das?“

Hallo,

bei Samsung ist ein Programm dabei, dabei wird auf eine einfache Bedienung Wert gelegt. Für die Festplatte gibt es ein externes Gehäuse für deutlich unter 20€, manchmal schon für 10€.

Natürlich gibt es auch weitere Clone-Programme, auch kostenlos. Die werden bootfähig auf einen USB-Stick geschrieben und von dem wird dann gebootet. Dadurch wird Dein Windows nicht gestartet und kann ohne Einschränkungen kopiert werden.

https://www.partitionwizard.com/partition-wizard-bootable-cd.html

Zu beachten ist in jedem Fall, wenn das Ziel kleiner ist als die Quelle, darf die systemreservierte Partition (versteckt) auf keinen Fall verkleinert werden, sie ist also im Ziel so anzupassen, dass ihre Größe erhalten bleibt.

Die SSDs nehmen sich von der Qualität her nicht viel, die Produkte von Samsung sind gut und schnell.