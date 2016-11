„Bremsende Sicherungsplatte“

Ich habe in meinem PC zwei Festplatten verbaut. Eine als Systemplatte, wo auch alles darauf ist, die zweite als Sicherungsmedium. So weit, so gut. Mein Problem ist, dass die Sicherungsplatte langsamer läuft als die Systemplatte. Ergo bremst sie mein System aus.

Meine Frage: Gibt es die Möglichkeit, die Sicherungsplatte so lange zu deaktivieren, bis wieder eine Sicherung gemacht wird? Dann könnte der PC mit der schnelleren Platte laufen, ohne ausgebremst zu werden.

Nach Möglichkeit möchte ich die zweite Platte aber immer angeschlossen lassen, denn das ständige an- und abstecken ist für die Verbindung auch nicht gut, denke ich.