„Externe SSD – sinnvolle Anschaffung?“

"Eine SSD schafft bis zu 6 GB/s, USB 3.0 aber nur 5 GB/s"

Das sind beides Aussagen für die Tonne und haben mit der Realität sowas von garnix zu tun!

"Die Bruttodatenrate steigt dadurch von 60 MB/s auf 500 MB/s."

https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#USB_3.0

http://notebooks-und-mobiles.de/test-samsung-ssd-t1-256-gb

Klicken und lesen bildet ungemein und Bit mit Byte zu vertauschen ist schon DAU mäßig!

b = Bit und B = Byte und selbst die 500 MB/s sind bei USB 3.0 natürlich nur ein theoretischer Wert...

http://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=221_500~4832_1~4836_2#productlist

Zudem schiebt absolut keine SATA SSD mehr als rund 560 - 580 MB/s rüber!

http://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=4832_3

Nur PCIe SSDs schieben einiges mehr rüber und die gibts extern definitiv nicht!

As outlined by the USB Type-C Cable and Connector Language Usage Guidelines,[9] if a product implements USB Type-C, it does not necessarily implement USB 3.1 or USB Power Delivery.

https://en.wikipedia.org/wiki/USB_Type-C

Und USB Type-C bedeutet natürlich nicht automatisch USB 3.1, viele aktuelle Kisten und Mainboards haben USB 3.0 Anschlüße vom Type C!

Bei deiner Kiste ist die Diskussion darüber natürlich sowas von sinnfrei und da werden immer klar unter 500 MB/s rüber geschoben...

http://www.techspot.com/review/1138-samsung-portable-ssd-t3/page2.html

Die T1 würde Ich da nehmen und lohnen tut sich so ein Teil schon!