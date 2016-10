Erstellt in Dreamweaver-Funktion in Firefox ok-im Netz 8-(

Hallo,



ich habe meine erste Website gebaut. (mahsberg.de)

Erstellt in Dreamweaver - Ansicht und Funktion in Firefox ok !!!!



Leider funktioniert ein weiterführender link im Netz nicht. (Text - click here).

- URL not found

-im Quelltext wird der richtige Pfad angezeigt

- kann es sein, dass der Befehl im Netz/Linux nicht funktioniert?

- wie löse ich das Problem?



In voraus Dankend: Manfred

