„Glasfaser regional und T-Entertain“

Gibts T-Entertain auch ohne Telekomanschluß?

Das gabs mal von 2009 bis 2012...

guckste hier:

https://telekom.tarife-angebote.de/festnetz/archiv/entertain-pur

ist aber mittlerweile "History"

-----------------------------------------

Man kann aber auch:

Entertain via Satellit

Das TV-Paket der Telekom auch ohne Highspeed-Internet empfangen

guckste da:

http://www.iptv-anbieter.info/iptv-alternativen/satellit/entertain-sat.html

Ich war ja über viele, viele Jahre bei dsl-Telekom mit entertain.

Jetzt habe ich seit 1 jahr einen regionalen Glasfaseranbieter mit 50000er Leitung.

Ich habe den Entertainkram noch nie vermisst, da fernsehaufzeichnungen über Satellit und SmartTV laufen. Ausserdem zeigt mir der TV auch die Mediatheken der einzelnen Sender etc. pp.

Was also bietet mir noch Entertain? Fernsehen am PC zeigt mir das Programm Streamglotze....Ausserdem fand ich die Umschaltzeiten am Telekom-Media Receiver echt lahm und bis das Teil hochgefahren war, dauerte ja auch gefühlt "ewig". Zudem sind die Usb Anschlüsse zwar seit Jahren verbaut, aber nie funktiononsfähig und zwangsmäßig jedesmal den Senderentsperrungscode eingeben, wenn eine Sendung ab 18/16 war nervte mich auch. Festplatte von 500 GB ist auch nicht mehr zeitgemäß. Zudem muß man das Teil heutzutage mieten und jeden Monat Gled dafür abdrücken. Aber ich schweife zu sehr ab....

