„PC über Internet über Powerline - Adapter --> Druckeranschluss über W-Lan am PC möglich?“

Hallo alle zusammen,

habe folgendes Problem. Bei mir wurde neuer Bodenbelag gelegt und dabei das Lan-Kabel zerstört, welches im Fußboden verlegt war. Jetzt habe ich nur noch die Möglichkeit, Internet über die Steckdose oder W-Lan. W-Lan will ich aber nicht. Ich habe eine Fritzbox 7360 und möchte mir dazu 3 " AVM FRITZ! Powerline 530E" kaufen. Nun kann ich aber wie bisher meinen Drucker nicht mehr an die Fritzbox anschließen, um ihn im Netzwerk zu nutzen. Der Drucker hat W-Lan, aber kann ich ein Gerät über W-Lan anschließen, wenn der PC über die PL-Adapter angeschlossen ist? W-Lan Karte müsste ich noch in den PC einbauen. Oder geht das nur, wenn überhaupt mit dem "Powerline 546 E"?

MfG Cruser