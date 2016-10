Steam: Doppelter Produktschlüssel bei Gebrauchtspiel

Hallo !

Ich habe mir ein Kombipack des Spiels "Empire Total War" und "Napoleon Total War" gebraucht gekauft. Händler ist Fa. Medimops, ein grösserer Anbieter auf Amazon Marketplace. Das Spiel hat einen Steam-Aktivierungscode. Ich selbst habe auch schon einen Steam_account und div. Spiele dort.

Beim Installieren musste ich den Code angeben, worauf eine Fehlermeldung "Doppelter Produktschlüssel" erschien, aus dem hervorging, dass man sich an den Verkäufer des Spiels wenden müsse. Ok, hab ich getan, und die o.a. Firma hat mir anstandslos den Kaufpreis erstattet. Soweit, so gut. Ich habe mir dann das Spiel erneut gekauft, wieder bei gleicher Firma. Beim Installieren geschah wieder das Gleiche (Doppelter Produktschlüssel".

Kann mir einer darüber was erzählen ? Ich nehme an, die Firma, bei der ich übrigens schon oft völlig problemlos Bücher und Spiele gekauft habe, hat irgendwelche Spiele aufgekauft. Wird dabei nicht auch an Steam gedacht ? Da könnte ich denen ja Spiele verkaufen, lasse sie bei Steam eingetragen und spiele munter weiter. Das erscheint mir irgendwie hirnrissig.

