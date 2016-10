„FIREFOX kann nicht gestartet werden“

Für mich PC-Laie ergibt sich aber das Problem, wie ich genau vorgehen muss, um diesen Tipp bei mir zu realisieren

Na, was ist denn daran so schwer? Da steht doch genau, wie du vorgehen musst: Lade die Firefox Setup Stub xxx herunter (natürlich mit einem alternativen Browser, den du ja anscheinend hast, ansonsten könntest du ja hier nicht posten - oder lade die Datei über einen anderen Rechner, packe diese auf einen USB-Stick, stecke diesen anschließend in den Rechner mit dem kaputten FF und führe die Datei dort aus), starte diese Datei (durch Doppelklick, wie man halt so unter Windows ein Programm installiert oder eine "exe" startet) und wähle im Dialog "Aktualisieren" aus.

Selbstverständlich lädt man da nicht die alte Version 40.02 herunter, sondern die aktuelle Version (sollte was mit 49.xxx sein).....

Hier gibt es den Download: https://www.heise.de/download/product/firefox-19416/download Du musst natürlich darauf achten, dass du die richtige Version (32bit oder 64bit) für dein System herunterlädst.