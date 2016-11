„Email Konto bei freenet ist mit 1 MB Speicher zu 82 % voll.“

Also bei freenet habe ich mich direkt eingeloggt, um zu sehen was da los ist und wieviel Speicher belegt ist. Ganz unten, links steht dann in rot "82 %" voll. Das email Konto von freenet habe ich schon einige Jahre und benutze es sehr wenig. Ich poste oder empfange auch keine Bilder.

Diese Meldung kam jetzt zum ersten Mal.

Ich habe immer gedacht ARCOR (freemail) schießt den Vogel ab, mit sensationellen 50 MB Speicherplatz, aber falls das bei freenet stimmen sollte, wären die ja die absoluten Hinterwäldler.