PC startet nicht mehr von erster Festplatte

Mein PC hat zwei IDE-Festplatten. Auf der ersten befinden sich zwei Partitionen mit einem Boot-Menü, auf der zweiten befindet sich eine Partition und das Windows, das ich normalerweise benutze.

Der PC bootete bisher von der ersten Festplatte, ging ins Boot-Menü - es ist das bekannte NT-Boot-Menü - und wenn man dann die Standardeinstellung wählte startete er das Windows der zweiten Festplatte.

Das funktioniert jetzt nicht mehr. Der Computer gibt die Fehlermeldung aus "Ntldr nicht gefunden." und ich kann mir nicht erklären warum. Um an das Diskettenlaufwerk zu kommen hatte ich ein paar Festplattenkabel ausgesteckt und wieder eingesteckt.

Dabei gab es beim Einstecken der Festplatte vermutlich einen Kurzschluß. Möglicherweise hat der die Probleme verursacht.

Ich habe inzwischen mehrfach alle Kabel und Kontakte überprüft, es gibt keine verbogegen Pins an Festplatten oder Mainboard. Alle Stecker stecken richtig. Wenn ich die zweite Festplatte, die mit der einen Partition, allein anschließe, startet das darauf befindliche Windows ohne Boot-Menü. Wenn ich die erste Festplatte, die mit den zwei Partitionen an einen anderen Computer anschließe startet das Boot-Menü dort wie es soll. Ich kann den Computer auch per Diskette starten und auf die Festplatte ganz normal zugreifen, die Daten sind sichtbar. Auch wenn ich beide Festplatten an den anderen Computer anschließe gehen sie beide und das Boot-Menü auch. Ich habe sie nun wieder an den ursprünglichen Computer angeschlossen, das IDE-Kabel mal getauscht, das Festplattenstromkabel getauscht, es hilft alles nichts.

Vom BIOS wird die Festplatte erkannt, ist allerdings fest eingetragen mit ihren Daten, also der Computer macht nicht bei jedem Start eine Auto-Erkennung. Ob die Festplatte angeschlossen ist zeigt mir auch die Tabelle die erscheint, kurz bevor der Computer nach dem Betriebssystem sucht. Auch da gibt es nicht unerwartetes. Wenn die Festplatten angeschlossen sind stehen sie in der Tabelle, wenn sie ab sind stehen sie nicht in der Tabelle. Ich kann sogar, wenn nur die erste Festplatte angeschlossen ist per Diskette starten und die Festplatte lesen. Aber ein Festplattenstart wenn die erste Festplatte angeschlossen ist geht nicht.

Im BIOS-Setup habe ich nichts verstellt, bin immer per "Quit without saving" herausgegangen.

Woran kann das liegen?

Kann das Mainboard so beschädigt sein, daß es mit einer Festplatte arbeiten kann, mit zwei aber nicht?



Bewertung dieses Beitrages Nickles /forum/bios-mainboards-chipsaetze/2016/pc-startet-nicht-mehr-von-erster-festplatte-539189444.html 14.10.2016 0 3 von 5 von 5