„Medion MD 98390 aus 08/2010“

Hallo und guten Tag,

habe DAS große Problem, dass sich das Gerät nicht mehr einschalten lässt. Es wurde ganz "normal" über Glary-Utulities heruntergefahren - mit dem Häkchen "ausschalten" bei Scan-Ende.

Das Netzgerät ist intakt, am Stecker liegt Spannung an (gemessen).

Frage: was kann oder sollte ich tun, damit das Gerät sich einschalten lässt? Mit welchen Kosten muss ich ~ rechnen?

Würde mich über ein zeitnahes Feedback freuen.

scott aus Wattenscheid

