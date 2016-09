4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory

https://www.asus.com/de/Motherboards/M5A99X_EVO/specifications/

Ist irgendwie eindeutig, das neueste Bios sollte da aber im Zweifel drauf sein!

Due to CPU spec., AMD 100 series CPUs support up to DDR3 1066MHz. With ASUS design, this motherboard can support up to DDR3 1333MHz.

Wenn man nicht übertaktet bringt schnellerer RAM als DDR3 1333MHz da jenau nix!

Und mehr als 8GB RAM bringt meist auch jenau nix, außer man macht z.B. mit VMs rum.